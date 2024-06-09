Фоден станет самым высокооплачиваемым британским игроком
"Манчестер Сити" готов сделать своего полузащитника Фила Фодена самым высокооплачиваемым британским игроком всех времен.
В данный момент у Фодена остается еще три полных года по действующему контракту с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.
Однако боссы "Сити" чувствуют, что Фоден заслужил награду после выдающегося сезона, в котором 24-летний англичанин только в Премьер-Лиге забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.
Новая сделка также поможет "Сити" оградить Фодена от интереса других клубов вроде "Реала", сообщает The Sun в эксклюзивном материале.
Если Фоден согласится, то увеличит свою зарплату до 375,000 фунтов в неделю, встав в один ряд с партнерами по команде в лице Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда.
"Сити" планируют начать работу над новым контрактом Фодена до начала следующего сезона.
09.06.2024 13:00
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