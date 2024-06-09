Джонс высказался насчет непопадания Рэшфорда в заявку Англии на Евро-2024

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс вынес свой вердикт по поводу решения главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не брать нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рэшфорда на Евро-2024.

Непопадание Рэшфорда в заявку англичан на Евро-2024 стало логичным итогом того невыразительного сезона, который провел Маркус за свой клуб.



Джонс, завершивший игровую карьеру год назад, не берется оценивать это решение Саутгейта, но верит, что Рэшфорд мог бы быть полезен англичанам на турнире в Германии.



"Я бы сказал, что отсутствие в заявке Рэшфорда — это самое громкое решение. Это был тяжелый выбор, и я не говорю, правильный он или нет".



"Я всегда думал, что Маркус обладает способностью сотворить нечто особенное, даже если он провел сезон не так, как хотел. Я знаю его лично и как игрока, и я думаю, он определенно бы предложил нечто, особенно в матчах, когда нам сложно взломать соперника".



"Знаете, он обладает этой каплей великолепия, этой каплей магии, когда он может взять мяч, направить его в верхний угол ворот и принести вам победу в матче. Но, повторюсь, выбирать приходилось из такого большого количества талантливых игроков, и в любом случае кто-нибудь бы остался за бортом. К сожалению, в этом году это оказался он", — цитирует Джонса Daily Mirror.