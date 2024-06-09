Леманн не уверен, что Артета является правильным человеком для "Арсенала"

Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн признался, что испытывает сомнения насчет главного тренера "канониров" Микеля Артеты.

Два последних сезона "Арсенал" сражался за титул Премьер-Лиги, и Леманн не отрицает того, что "канониры" прибавили при Артете.



Однако Леманн не до конца уверен, что Артета способен привести "Арсенал" к трофеям.



"Артета действительно хорошо потрудился, подняв "Арсенал", но является ли он правильным человеком для "Арсенала" сейчас... Я не уверен. Потому что это нужно доказать".



"Мы могли уже дважды выиграть лигу. В прошлом году мы лидировали, и за один месяц они все упустили. Кульминацией была осечка Сака при исполнении пенальти против "Вест Хэма", когда они вели 2:0. В итоге ничья и два потерянных очка".



"Когда люди нанимают людей, иногда они не понимают, что характер тренера тоже имеет очень большое значение. Взгляните на его характер. Он победитель или славный парень, который может довести вас до определенного уровня и на этом все?" — сообщил Леманн The Telegraph.