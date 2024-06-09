Касорла обсуждал с Артетой свое возвращение в "Арсенал"

Экс-полузащитник "Арсенала" Санти Касорла подтвердил, что обсуждал с главным тренером "канониров" Микелем Артетой свое возвращение в лондонский клуб.

В данный момент 38-летний Касорла пытается помочь своему родному "Реал Овьедо" впервые за 23 года выйти в Ла Лигу, но, как бы ни завершился этот сезон, ожидается, что Санти повесит бутсы на гвоздь.



Касорлу давно связывают с возвращением в "Арсенал" на тренерскую работу, и это лето может стать подходящим моментом для воссоединения Санти и Артеты, которые вместе играли за "канониров".



"У меня очень особенная привязанность к "Арсеналу". Я провел там шесть замечательных лет, и я знаю, как сильно люди там любят меня".



"Конечно, мне повезло делить раздевалку с Микелем Артетой, и теперь он главный тренер. Мы разговаривали об этом (возвращении), но прямо сейчас я сосредоточен на помощи своему клубу, "Овьедо", и наслаждении футболом в качестве игрока".



"А затем посмотрим, что ждет меня в будущем. Ясно, что "Арсенал" — это клуб, чья дверь была всегда открыта для моего возвращения. Но прямо сейчас я думаю только о плей-офф и о том, чтобы насладиться заключительными днями своей игровой карьеры", — сообщил Касорла Sky Sports.