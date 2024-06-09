Онана нацелился на переход в топ-клуб

Полузащитник "Эвертона" Амаду Онана подтвердил свое намерение перейти в топ-клуб после Евро-2024.

22-летний Онана был одним из ключевых игроков "Эвертона" в минувшем сезоне, однако проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги подталкивают "ирисок" к продаже Амаду.



Сам Онана готов сделать следующий шаг в своей карьере и надеется использовать выступление за сборную Бельгии на Евро-2024 как способ произвести впечатление на топ-клубы.



"Вы видели на предыдущих турнирах, что игроки, которые хорошо себя проявляли, затем переходили в топ-клубы. Это нечто, к чему стремлюсь и я".



"Я чувствую, словно презентую себя европейским грандам и показываю, что я могу им предложить. Чемпионат Европы — это сцена".



"Я хочу стать гораздо лучше как игрок. Моя цель — выступать за международный клуб мирового уровня через три года. Также я хочу через три года попасть со сборной Бельгии на Чемпионат Мира 2026 года. И я сделаю все возможное, чтобы исполнить эти мечты".



"Я должен и буду отвечать очень профессионально на ваш вопрос, потому что у меня есть контракт с "Эвертоном". Остальное я оставлю прессе. Я просто постараюсь сыграть в свою лучшую игру на Чемпионате Европы, а затем посмотрим", — цитирует Онана Evening Standard.