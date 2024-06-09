Ван Галь: "Слот — лучший тренер в Голландии"

Арне Слот Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь одобрил решение "Ливерпуля" назначить Арне Слота своим главным тренером.

1 июня Слот официально приступил к исполнению обязанностей главного тренера "Ливерпуля", сменив в этой роли Юргена Клоппа.

По мнению 72-летнего Ван Галя, "Ливерпуль" произвел сильное назначение. Луи не видит во всей Голландии тренера лучше, чем Слот.

"Это большая работа, потому что Юрген Клопп трудился великолепным образом, и это всегда усложняет задачу преемника. Но он хороший тренер. Думаю, в данный момент он — вместе с Петером Босом — является лучшим тренером из Нидерландов. Думаю, "Ливерпуль" сделал очень хороший выбор", — сообщил Ван Галь Sky Sports.


Метки Ван Галь, Ливерпуль, Слот, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2024 08:00

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