Ван Галь: "Слот — лучший тренер в Голландии"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь одобрил решение "Ливерпуля" назначить Арне Слота своим главным тренером.

1 июня Слот официально приступил к исполнению обязанностей главного тренера "Ливерпуля", сменив в этой роли Юргена Клоппа.



По мнению 72-летнего Ван Галя, "Ливерпуль" произвел сильное назначение. Луи не видит во всей Голландии тренера лучше, чем Слот.



"Это большая работа, потому что Юрген Клопп трудился великолепным образом, и это всегда усложняет задачу преемника. Но он хороший тренер. Думаю, в данный момент он — вместе с Петером Босом — является лучшим тренером из Нидерландов. Думаю, "Ливерпуль" сделал очень хороший выбор", — сообщил Ван Галь Sky Sports.