Шоу обвинил "Юнайтед" в своих проблемах со здоровьем

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу считает, что в его проблемах со здоровьем в этом сезоне виноват клуб.

Несмотря на отсутствие игровой практики с февраля, 28-летний Шоу попал в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024.



Шоу едва не остался без этого турнира, потому что в феврале главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг и медицинский штаб рискнули его здоровьем и усугубили травму Люка.



"Я что-то почувствовал против "Астон Виллы" и был заменен в перерыве. Я не тренировался всю неделю, а когда пришли результаты обследования, они не показали чересчур большого повреждения".



"Затем я приступил к тренировкам за день до матча с "Лутоном", а когда тренер просит тебя сыграть, я никогда не скажу "нет". Но мне не стоило играть. Это своего рода вина каждого. Частично — моя, частично — медицинского штаба. Думаю, каждый признал бы это", — цитирует Шоу Daily Mirror.