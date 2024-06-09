"Брайтон" договорился с Хюрцелером

"Брайтон" достиг устной договоренности с Фабианом Хюрцелером и уже получил разрешение на работу для главного тренера "Санкт-Паули".

Именно на 31-летнем Хюрцелере "Брайтон" остановил свой выбор, подыскивая замену Роберто Де Дзерби, который покинул клуб в конце сезона из-за разногласий с руководством.



По информации Sky Sport Germany, Хюрцелер и "Брайтон" уже полностью договорились между собой, и сейчас "чайки" обсуждают с "Санкт-Паули" размер компенсации за Фабиана.



При этом "Брайтон" уже получил разрешение на работу для специалиста, который родился в Соединенных Штатах от немецкой матери и швейцарского отца.



Хюрцелер только в апреле 2023 получил тренерскую лицензию УЕФА категории Pro, уже будучи главным тренером "Санкт-Паули", с которым Фабиан в минувшем сезоне выиграл вторую Бундеслигу.



Sky Sports добавляет, что "Брайтон" выбрал Хюрцелера на основе анализа статистических данных. Похожим образом "чайки" совершают приобретения из числа игроков.



Хюрцелеру предстоит стать самым молодым главным тренером в истории Премьер-Лиги. Фабиан даже будет моложе некоторых из игроков "Брайтона" вроде Джеймс Милнера, Данни Уэлбека и Паскаля Гросса.