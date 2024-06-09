Итоги сезона 2023/24. Часть 2

Завершаем подводить итоги футбольного сезона 2023/24 в английской Премьер-Лиге. На очереди — команды, занявшие места с восьмого по первое.





МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД



Лучший бомбардир: Бруну Фернандеш, Расмус Хейлунд — по 10

Лучший ассистент: Бруну Фернандеш — 8

Лучший игрок: Бруну Фернандеш

Разочарование: Маркус Рэшфорд, Антони, Каземиро

Открытие: Алехандро Гарначо, Кобби Майну



Ожидания



Эрик Тен Хаг получил на трансферном рынке все, что хотел: любимого вратаря Андре Онана, перспективного форварда Расмуса Хейлунда и креативного полузащитника Мейсона Маунта. Ожидалось, что голландский тренер сможет, наконец, добиться прогресса с составом, который менеджмент "Манчестер Юнайтед" подобрал под него. Побороться за один из кубковых трофеев, достойно выступить в Лиге Чемпионов и показать стабильность в Премьер-Лиге — такие задачи стояли перед Тен Хагом в новом сезоне.



Сезон



Реализовать получилось лишь одну задачу — в последнем матче сезона "Юнайтед" неожиданно взял трофей, обыграв в финале Кубка Англии "Манчестер Сити". Но большую часть сезона команда провела разочаровывающим образом, а в Лиге Чемпионов вообще опозорилась. У Тен Хага было одно железное оправдание — уже с первых дней сезона на команду обрушилась эпидемия травм, которая время от времени выкашивала игроков во всех линях, кроме вратарской. Особенно страдала оборона — Тен Хагу тут пришлось регулярно использовать и списанного им Харри Магуайра, и ветерана Джонни Эванса, и даже номинального опорника Каземиро. Без серьезных травм провели сезон только голкипер Онана, фланговый защитник Диогу Далот, капитан команды Фернандеш и юниор Алехандро Гарначо, ставший автором одного из самых красивых голов чемпионата, эффектно пробив через себя в матче с "Эвертоном".



Оценка



Удовлетворительно. Большую часть сезона "Юнайтед" выглядел ужасно, и список тех, кто разочаровал в этом сезоне у "красных дьяволов", не ограничивается тройкой Рэшфорд-Антони-Каземиро, в которой сложно выбрать "победителя". Но в то же время Тен Хаг сумел раскрыть двух игроков, которые могут стать фундаментальными для "МЮ" в будущем: Кобби Майну и Алехандро Гарначо. Наконец, удалось закрыть сезон лучшим матчем за последние годы и взять трофей, что и дало возможность Тен Хагу с гордо поднятой головой уйти в отпуск, а не в закат. Но будущее голландца в "Юнайтед" все же туманно.



НЬЮКАСЛ



Лучший бомбардир: Александер Исак — 21

Лучший ассистент: Энтони Гордон, Киран Триппьер — по 10

Лучший игрок: Бруно Гимараэс

Разочарование: Сандро Тонали

Открытие: Эллиотт Андерсон



Ожидания



"Ньюкасл" провел отличный сезон и раньше намеченного в планах новых владельцев срока попал в Лигу Чемпионов. За счет этого удалось прилично усилить в первую очередь полузащиту и фланги — пришли Сандро Тонали, Харви Барнс, Тино Ливраменто и Энтони Гордон. Но испытание игрой на два фронта оставалось серьезным "челленджем" для Эдди Хау, не имевшего опыта руководства командой в Европе. Да и сомнения в том, что он способен обеспечить команде и клубу прогресс на дистанции, оставались.



Сезон



Сезон у "Ньюкасла" получился очень похожим на сезон "Манчестер Юнайтед" — такой же разочаровывающий в Лиге Чемпионов, с большим количеством травмированных, а также с идентичным результатом в чемпионате по набранным очкам. Игроки у Эдди Хау вылетали не только по причине травм — дорогущий опорник Тонали прибыл в Англию с ворохом букмекерских проблем, которые привели к длительной дисквалификации. Но основной проблемой все же были травмы — большой проблемой стали травмы первого номера Ника Поупа и ключевого защитника Свена Ботмана, традиционно регулярно посещал лазарет Каллум Уилсон.



Оценка



Удовлетворительно. Руководство "сорок" вошло в положение тренера и не стало увольнять его, когда у команды были неудачные серии, а сам Хау каждый раз находил внутренние ресурсы для того, чтобы все же удерживать команду в топ-7. В итоге финишировали "сороки" как раз в семерке, но завоевание МЮ Кубка Англии лишил их путевки в еврокубки. Для Хау, наверное, такой расклад и к лучшему, так как старт сезона для него будет определяющим, и без дополнительной нагрузки будет проще избежать пробуксовки. "Ньюкасл" серьезно ограничен в маневрах на трансферном рынке требованиями ФФП и должен кого-нибудь продать, чтобы получить деньги на новичков, но если "сорокам" удастся избежать эпидемии травм в новом сезоне, то и с нынешним составом Хау способен вернуть команду в еврокубки, а то и в Лигу Чемпионов.



ЧЕЛСИ



Лучший бомбардир: Коул Палмер — 22

Лучший ассистент: Коул Палмер — 11

Лучший игрок: Коул Палмер

Разочарование: Ромео Лавиа

Открытие: Алфи Гилкрист



Ожидания



"Челси" снова прилично закупился летом на трансферном рынке, продолжив бессистемно вкладываться в молодых талантов, которые по идее руководства должны дать "буст" команде через пару сезонов. Сложно сказать, как "Челси" удается с такой трансферной политикой соответствовать требованиям ФФП — данная стратегия и без каких-то санкций от Премьер-Лиги и УЕФА пока не выглядит успешной.



Сезон



Маурисио Почеттино понадобилось время, чтобы разобраться во вверенном ему хозяйстве и слепить хоть какой-то костяк из большого количества талантливых, но эгоистичных игроков. Часто "Челси" выглядел посмешищем — особенно в моменты, когда игроки дрались за право пробить пенальти, умышленно не отдавали друг другу передачи, когда те напрашивались и тянули одеяло на себя. Но отрезками команда играла неплохо — особенно в атаке, где сразу стал лидером Коул Палмер. Если бы не неожиданно сменивший спокойный "Манчестер Сити" на "биполярный" "Челси" Палмер, для "синих" бы этот сезон сложился намного хуже. А так — под конец чемпионата команда даже выдала серию из пяти побед и показала, что способна на многое — в атаке, как минимум.



Оценка



Удовлетворительно. Большую часть сезона "Челси" расстраивал, но под конец чемпионата начало казаться, что Почеттино нащупал какой-то фундамент, на котором можно строить команду. Тем более странно выглядела его отставка и очередная тренерская рокировка в "Челси". Клуб снова делает ставку на молодого тренера, хоть и обжегся ранее с Грэмом Поттером, и строительство команды в "Челси" в очередной раз при Тодде Бели начинается сначала.



ТОТТЕНХЭМ



Лучший бомбардир: Сон Хен Мин — 17

Лучший ассистент: Бреннан Джонсон — 10

Лучший игрок: Гульельмо Викарио

Разочарование: Манор Соломон

Открытие: Микки Ван де Вен



Ожидания



"Тоттенхэм" возглавил новый менеджер с системным подходом к строительству команды, которому необходимо время для формирования коллектива, способного играть в энергозатратный, но яркий футбол. Трансферное лето "Тоттенхэма" было довольно спокойным, и Анге Постекоглу не стал переманивать лидеров "Селтика", довольствовавшись приобретениями, рекомендованными селекцией клуба.



Сезон



"Тоттенхэм" начал сезон впечатляющим образом — Постекоглу удалось не только быстро интегрировать новичков, но и разбудить всех тех, кого ранее списал Конте, и команда выиграла восемь из первых 10 матчей, при всего двух ничьих. Заговорили даже о шансах на чемпионство (тихо) и месте в топ-4 (громко), но затем "шпоры" взяли всего одно очко в пяти матчах и потихоньку стали опускаться ближе к привычному ареалу обитания в последних сезонах. Постекоглу при этом был спокоен, и когда команда выигрывала, и когда забуксовала, без устали говоря о том, что он только начинает строить команду, и результаты сейчас — не главное, а главное — игра и понимание его требований игроками.



Оценка



Хорошо. "Тоттенхэм" не выдержал того темпа, который взял на старте, но выглядел командой, понимающей, что нужно делать на поле, но не всегда способной выполнить установку тренера из-за отсутствия стабильности и физических сил. "Шпоры" регулярно проваливали первые таймы, но регулярно же оказывались способны совершить "камбэк". Очевидно, что если команде удастся вывести "физику" на еще более высокий уровень и прибавить во взаимопонимании и понимании философии тренера, "шпоры" могут стать неприятным соперником для всех уже в следующем сезоне. Постекоглу попросил усиление состава на летнем рынке, и ему, вероятно, предоставят его, так как деньги у клуба есть, как и возможность их тратить.



АСТОН ВИЛЛА



Лучший бомбардир: Олли Уоткинс — 19

Лучший ассистент: Олли Уоткинс — 13

Лучший игрок: Олли Уоткинс

Разочарование: Клеман Лангле

Открытие: Морган Роджерс



Ожидания



"Астон Вилла" приятно удивила в первом сезоне при Унаи Эмери, и ожидалось, что прогресс команды под руководством испанского тренера продолжится. Трансферное лето для "Виллы" было спокойным — пришли хорошо знакомый Эмери Пау Торрес, Мусса Диаби из "Байера", арендовали опытных Николо Дзаньоло и Клемана Лангле. Возвращение в еврокубки было проверкой на прочность для не самого обширного состава "Виллы", но такой опытный и мудрый менеджер, как Эмери, давал уверенность, что команда справится с игрой на два фронта.



Сезон



Как оказалось, усталость все же накрыла команду весной, и концовка сезона для "вилланов" выглядела провальной. Но того задела, который бирмингемцы смогли добыть до начала мая, им хватило, чтобы сотворить небольшую сенсацию и финишировать в топ-4. Эмери настолько мастерски управлял тактически гибкой командой, что в этом сезоне можно позитивно отметить с десяток игроков "Виллы". Но все же самыми крутыми были нападающий и лучший ассистент команды Олли Уоткинс, центральный полузащитник Дуглас Луис и голкипер Эмилиано Мартинес. Уоткинс, вообще, провел лучший сезон в карьере, и летом "Вилле" будет непросто отбиться от желающих переманить его к себе.



Оценка



Отлично. "Астон Вилла" пробилась в Лигу Чемпионов и это прогресс, который опережает план, намеченный Эмери в Бирмингеме. Но у "Виллы" появилась возможность побороться за топ-4, команда включилась в эту борьбу и оказалась более стабильной, чем "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и уж тем более "Челси" с "Ньюкаслом". Где-то повезло, что сезон прошел без эпидемий травм, где-то сыграла свою роль гибкость команды, умеющий играть по разному, но в итоге Эмери удалось очередное чудо — "Астон Вилла"выступит в Лиге Чемпионов.



ЛИВЕРПУЛЬ



Лучший бомбардир: Мохамед Салах — 18

Лучший ассистент: Мохамед Салах — 10

Лучший игрок: Мохамед Салах

Разочарование: Дарвин Нуньес

Открытие: Конор Брэдли



Ожидания



После неудачного сезона ожидалось, что "Ливерпуль" прибавит. С необходимой команде перестройкой на "Энфилде" затянули, но все же "красные" были способны вернуться в топ-4 даже без глобальных изменений состава. Перестройку Юрген Клопп все же начал, и вместо ушедших Роберто Фирмино, Фабиньо, Джордана Хендерсона, Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена пришли Доминик Собослаи, Ватару Эндо, Райан Граверберх и Алексис Макаллистер. В основном перестройка затронула полузащиту, так как именно она и подвела Клоппа в предыдущем сезоне.



Сезон



Сезон "Ливерпуля" проходил неплохо, даже с учетом того, что в середине чемпионата команду накрыла эпидемия травм, из-за которой Клоппу пришлось регулярно задействовать целую группу молодых игроков. Важнейшим моментом кампании для "Ливерпуля" стало заявление Юргена о том, что он покинет клуб по завершении чемпионата из-за невероятной усталости, которая накопилась за многие годы работы на "Энфилде". Казалось, что этот эмоциональный момент сможет дать команде ускорение на финише и мотивирует ее завершить сезон с максимальным количеством трофеев. Но вышло все чуть не так, как хотелось, и победить удалось только в Кубке Лиги, а шансы выиграть другие три трофея (Кубок Англии, Лигу Европы и Премьер-Лигу) "Ливерпуль" упустил за несколько недель на пересечении марта и апреля. Особенно неудачным был период в начале апреля, когда "красные" потеряли очки с "Манчестер Юнайтед", проиграли "Кристал Пэлас" и сенсационно были разгромлены на "Энфилде" "Аталантой".



Оценка



Хорошо. Несмотря на то, что попрощаться с Клоппом каким-то более значимым трофеем, чем Кубок Лиги, не удалось, команда все же провела неплохой сезон. Был ряд объективных причин, которые помешали показать лучший результат: эпидемия травм в середине сезона, усталость, которая наблюдалась и у Клоппа, и у лидера команды Мохамеда Салаха. Все же и Салах, и другие лидеры команды смогли достойно завершить сезон и отбросить негатив, который стал проявляться в напряженные моменты кризисного отрезка. Но очевидно, что "Ливерпуль" ждет продолжение перестройки, с еще более глобальными изменениями — уже под нового менеджера, Арне Слота.



АРСЕНАЛ



Лучший бомбардир: Букайо Сака — 16

Лучший ассистент: Мартин Эдегор — 10

Лучший игрок: Деклан Райс

Разочарование: Аарон Рамсдейл

Открытие: Якуб Кивер



Ожидания



"Арсенал" сделал большой шаг в сторону того, чтобы стать основным конкурентом "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство в ближайшие годы и точечно усилил те позиции, которые в этом нуждались. Довольно неожиданно, одной из этих позиций стала вратарская, а забивного форварда так и не купили, но приход такого крутого игрока, как Деклан Райс, громко говорил о больших амбициях "Арсенала" и их значительно возрастающих возможностях.



Сезон



"Арсенал" значительно прибавил, и все летние новички команды, кроме сразу получившему травму Юрриена Тимбера, сделали команду сильнее и стабильнее. Приход Давида Райи помог Микелю Артете поднять линию обороны, так как испанский голкипер значительно лучше играет ногами, чем Аарон Рамсдейл, Райс стал настоящим лидером команды в центре поля и по игре, и по менталитету. Были сомнения по Каю Хаверцу, который некоторое время был неприкаянным и менял позиции, но Артета сумел интегрировать его в игру команды, раскрыв все лучшие качества немца. Где-то сдали после предыдущего выдающегося для себя сезона Александр Зинченко и Габриэль Мартинелли, но стабилен был Мартин Эдегор, великолепен Букайо Сака, очень надежны Габриэль Салиба, Бен Уайт и Габриэль Магальяэс, а Леандро Троссард был лучшим джокером лиги.



Оценка



Отлично. "Арсенал" не завоевал титул, совершив ключевую потерю очков с "Астон Виллой", но значительно прибавил и стал реальным конкурентом "Манчестер Сити". Это уже команда, которая может и обязана бороться за трофеи, которые, нет сомнений, придут в следующих сезонах. Фактически, единственным слабым местом "Арсенала" остается отсутствие забивного форварда, и если Артета летом сможет приобрести бомбардира, гарантирующего 20+ голов за сезон в чемпионате, то "Арсенал" вполне может взять чемпионский титул уже в следующем сезоне.



МАНЧЕСТЕР СИТИ



Лучший бомбардир: Эрлинг Холанд — 27

Лучший ассистент: Кевин Де Брюйне — 10

Лучший игрок: Родри

Разочарование: Матеуш Нунеш

Открытие: Оскар Бобб



Ожидания



В случае с "Манчестер Сити" сейчас только одни ожидания — борьба за трофеи на всех фронтах, статус фаворита в чемпионской гонке Премьер-Лиги и надежды на повторение невероятного сезона, когда удалось выиграть "требл". "Сити" не нуждался в массовых закупках и работал точечно, усилив опорную зону (Матео Ковачич), оборону (Й ошкоГвардиол) и фланги (Жереми Доку), а также взяв на перспективу Матеуша Нунеша, которому, очевидно, нужно время привыкнуть к требованиям Гвардиолы.



Сезон



Главной проблемой "Сити" была мотивация — после того, как футболисты выиграли все, что могли, даже у профессионалов может наступить момент расслабления. Такой эффект имел место, и команда действительно часто выглядела мастером, который вышел обыграть очередного соперника без особого желания проявлять свои лучшие качества, на классе. Такой настрой сыграл злую шутку с "Сити" как минимум в финале Кубка Англии, но в чемпионате "горожане" оставались кораблем, стабильно идущим на крейсерской скорости. Так уж вышло, что Гвардиола создал команду, идеально подходящую для регулярных побед в чемпионате, хотя самим владельцам "Сити" милее была бы большая коллекция Кубков чемпионов — как у мадридского "Реала", остановившего "горожан" в Лиге Чемпионов.



Оценка



Отлично. Этот сезон, возможно, не был таким ярким для "Сити", как предыдущий, но в нем хватало захватывающих моментов и интересных открытий. Очень усилили "Сити" Гвардиол и Доку — бельгиец часто был тем игроком, который своими нестандартными действиями разбавлял излишнюю схематичность команды Пепа. Невероятный сезон выдал Фил Фоден, который, наконец, вышел на уровень игры суперзвезд, и приблизился к пантеону богов современного футбола. Эрлинг Холанд, даже в свой далеко не лучший сезон, смог выиграть соревнование бомбардиров и стал символом всего сезона "Сити". Даже если "горожане" не показывают свой лучший футбол, чемпионские медали от них никуда не денутся, ввиду невероятного запаса прочности на дистанции и класса. Но в следующем сезоне "Арсенал" будет опаснее, а успешная работа адвокатов по отражению угроз от ФФП — все более и более актуальной и важной.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru