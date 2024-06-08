Ван Галь призвал МЮ не увольнять Тен Хага

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь призвал "красных дьяволов" не увольнять своего нынешнего наставника Эрика Тен Хага.

В 2016 году "Юнайтед" уволил Ван Галя после завоевания Кубка Англии, и сейчас такая же участь может постичь его соотечественника Тен Хага.



Ван Галь признает, что "Юнайтед" не лучшим образом провел этот сезон, но все равно призывает "дьяволов" оставить Тен Хага.



"Конечно, ему нужно дать время. Но и мне нужно было дать больше времени в "Манчестер Юнайтед". Я тоже выиграл Кубок Англии, хотя до меня никто (из тренеров МЮ) не делал этого 20 лет".



"Сейчас Эрик выиграл Кубок Англии, а в свой первый год он квалифицировался в Лигу Чемпионов, поэтому я не думаю, что его нужно увольнять. Ему нужно больше времени, но я могу быть и критичнее — он не был великолепен и заслуживает критики, но также он проявил себя хорошим тренером", — сообщил Ван Галь Sky Sports.