Хюрцелер — явный фаворит на роль главного тренера "Брайтона"

Главный тренер "Санкт-Паули" Фабиан Хюрцелер стал явным фаворитом на работу в "Брайтоне".

"Брайтон" находится в поисках замены для Роберто Де Дзерби, покинувшего должность главного тренера по обоюдному согласию сторон, уже несколько недель, однако об интересе "чаек" к Хюрцелеру стало известно только на днях.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Брайтон" провел позитивные переговоры с Хюрцелером насчет своего проекта, а сейчас едва установил контакт с "Санкт-Паули", чтобы обсудить размер компенсации за Фабиана.



Сделка пока не согласована, однако все идет к тому, что 31-летний швейцаро-немец станет самым молодым главным тренером в истории Премьер-Лиги.



В завершившемся сезоне "Санкт-Паули" Хюрцелера выиграл Бундеслигу 2, пропустив меньше всех в дивизионе.