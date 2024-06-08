"Ливерпуль" заинтересован в покупке Минте

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении вингера "Ньюкасла" Янкубы Минте, который принадлежит "Ньюкаслу" и оценивается в 40 миллионов фунтов.

Минувший сезон Минте провел на правах аренды в "Фейеноорде", где его главным тренером был Арне Слот, ныне перешедший на работу в "Ливерпуль".



В своих 27 матчах за "Фейеноорд" 19-летний гамбиец забил 10 голов и отдал пять результативных передач, чем привлек внимание ряда европейских клубов.



Одним из клубов, которые уже проявили свой интерес к Минте, является "Ливерпуль", утверждает The Telegraph. По ходу сезона Слот неоднократно хвалил Янкубу и говорил, что тот обладает потенциалом одного из лучших атакующих игроков в Европе.



В большой потенциал Минте верит и "Ньюкасл", однако ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей на "Сент-Джеймс Парк" такова, что "сороки" неохотно, но примут предложение по Янкубе в размере около 40 млн. фунтов.



Добавим, Минте был приобретен "Ньюкаслом" у "Оденсе" за 6.5 млн. фунтов только прошлым летом.