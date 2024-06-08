Владелец "Ромы" хочет купить "Эвертон"

Владелец "Ромы" Дэн Фридкин проявил интерес к покупке "Эвертона" у Фархада Мошири.

Мошири был вынужден заново начать поиски покупателя на свои 94% акций "Эвертона" после того, как инвестиционный фонд 777 Partners не смог завершить сделку до 31 мая.



Ранее пресса уже сообщала, что приобрести "Эвертон" хотят инвестиционная форма MSP Sports Capital и местные бизнесмены Энди Белл с Джорджем Даунингом, однако есть и другие заинтересованные стороны.



По информации BBC, на покупку мерсисайдского клуба также претендуют Майкл Делл, глава Dell Technologies, Кеннет Кинг из инвестиционной фирмы A-Cap, совладелец "Эвертона" Джон Текстор и как раз американский бизнесмен Фридкин.



Фридкин, чье состояние оценивается в 4.8 млрд. фунтов, владеет "Ромой" с 2020 года.