"Эвертон" ожидает, что Брантуэйт будет продан до 30 июня

"Эвертон" ожидает, что Джаррад Брантуэйт будет продан до 30 июня, установив за своего защитника цену в 75 миллионов фунтов.

В минувший четверг стало известно, что 21-летний Брантуэйт не попал в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024.



Самого Брантуэйта эта новость, естественно, расстроила, но зато "Эвертону" теперь будет легче продать Джаррада до обозначенного дедлайна, дабы поправить свою ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Как сообщает Liverpool Echo, боссы "Эвертона" уверены, что Брантуэйт покинет клуб в ближайшие три недели, однако "ириски" требуют за Джаррада 75 млн. фунтов и не собираются снижать цену.



В 2019 году "Манчестер Юнайтед" заплатил 80 млн. фунтов за Харри Магуайра, В 2022 "Челси" потратил 75 млн. фунтов на Весле Фофана, а прошлым летом "Манчестер Сити" приобрел Йошко Гвардиола за 77 млн. фунтов, и "Эвертон" рассчитывает получить сопоставимую сумму за свою молодую звезду.



Английский паспорт Брантуэйта и рассчитанный до 2027 года контракт должны стать гарантией того, что "Эвертон" осуществит задуманное.