Тен Хаг находится в неведении насчет своего будущего

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг до сих пор находится в неведении относительно планов клуба на него.

Две недели назад "Юнайтед" завершил свой сезон победой 1:2 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии, после чего Тен Хаг отправился в отпуск, а руководство клуба с "Олд Траффорд" приступило к анализу этой кампании.



По итогам этого процесса "Юнайтед" должен будет определить, останется ли 54-летний Тен Хаг на своем посту, но соответствующее решение пока не принято.



По информации Sky Sports, анализ сезон находится в завершающей стадии, и будущее Тен Хага может проясниться на следующей неделе. Если "Юнайтед" решит сохранить Эрика, то встанет вопрос о новом контракте, потому что от действующего соглашения голландского тренера остается только один год.



Издание i Sport добавляет, что боссы "Юнайтед" не в восторге от доступных кандидатов на замену Тен Хагу. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который во многом устраивает "красных дьяволов", недоступен для переговоров до середины июля из-за занятости на Евро-2024.