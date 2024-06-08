"Сити" не отпустит Альвареса в аренду
"Манчестер Сити" не планирует отпускать нападающего Хулиана Альвареса в аренду на следующий сезон.
На этой неделе будущее Альвареса в "Сити" было предметом интенсивных спекуляций. Хулиана сватают в ПСЖ и в "Челси".
По информации журналиста Фабрицио Романо, на днях ПСЖ действительно обратился к агенту Альвареса, однако "Сити" хочет сохранить 24-летнего аргентинца.
В то же время окружение Альвареса сообщило "Сити", что Хулиан недоволен своей ситуацией с игровыми минутами и хочет играть больше.
"Сити" исключает уход Альвареса в аренду, а постоянный трансфер Хулиана будет возможен только в том случае, если "горожане" получат устраивающее их предложение и если сам игрок изъявит желание уйти.
08.06.2024 16:00
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