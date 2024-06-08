"Ньюкасл" предложил 16 млн. фунтов за Траффорда

"Ньюкасл" сделал предложение в 16 миллионов фунтов о покупке голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда.

Траффорд провел в "Бернли" только один сезон, будучи купленным у "Манчестер Сити" за 19 млн. фунтов, однако после своего вылета из Премьер-Лиги "бордовые" открыты к продаже Джеймса.



По информации Daily Mail, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау является большим поклонником 21-летнего Траффорда и считает, что Джеймс способен составить реальную конкуренцию первому номеру "сорок" Нику Поупу.



Сообщается, что на этой неделе "Ньюкасл" предложил за Траффорда 16 млн. фунтов, однако "Бернли" настаивает на сумме ближе к 20 млн. фунтов. В данный момент переговоры продолжаются.



Интерес к Траффорду, который не попал в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024, также приписывают "Челси", "Ливерпулю" и "Баварии".