Лэмпард готов вернуться к работе

Фрэнк Лэмпард Бывший главный тренер "Челси", "Эвертона" и "Дерби" Фрэнк Лэмпард заявил, что готов вернуться к работе.

Лэмпард находится без работы с короткого периода в "Челси" в концовке сезона 2022/23, когда он выиграл только один матч из 11.

С тех пор Лэмпарда связывали со многими вакансиями, включая "Рейнджерс", "Бернли" и сборную Канады. Отклонив ряд предложений, сейчас Фрэнк чувствует себя готовым снова погрузиться в работу.

"У меня были некоторые возможности, но они не казались мне правильными, учитывая время. Так что несколько раз я принял это решение об отказе".

"Но теперь я чувствую себя готовым, и давайте посмотрим, какие еще возможности у меня будут. Я определенно готов работать. Я люблю делать то, что делаю, поэтому посмотрим", — сообщил Лэмпард talkSPORT.


Метки Лэмпард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2024 14:00

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  1. suddenly 08.06.2024 14:04 # suddenly
    Потерпи полгодика, скоро вакансия в Челси освободится.

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