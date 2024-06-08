Лэмпард готов вернуться к работе

Бывший главный тренер "Челси", "Эвертона" и "Дерби" Фрэнк Лэмпард заявил, что готов вернуться к работе.

Лэмпард находится без работы с короткого периода в "Челси" в концовке сезона 2022/23, когда он выиграл только один матч из 11.



С тех пор Лэмпарда связывали со многими вакансиями, включая "Рейнджерс", "Бернли" и сборную Канады. Отклонив ряд предложений, сейчас Фрэнк чувствует себя готовым снова погрузиться в работу.



"У меня были некоторые возможности, но они не казались мне правильными, учитывая время. Так что несколько раз я принял это решение об отказе".



"Но теперь я чувствую себя готовым, и давайте посмотрим, какие еще возможности у меня будут. Я определенно готов работать. Я люблю делать то, что делаю, поэтому посмотрим", — сообщил Лэмпард talkSPORT.