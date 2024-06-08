Ортега продлил контракт с "Сити" до 2026 года

Запасной голкипер "Манчестер Сити" Штефан Ортега продлил свой контракт на один год — до июня 2026.

Ортега присоединился к "Сити" в 2022 году и в завершившемся сезоне сыграл 20 матчей за команду Хосепа Гвардиолы во всех соревнованиях, включая финал Кубка Англии.



Именно 31-летний немец совершил важнейший сейв против Сона Хен Мина в предпоследнем для "Сити" матче сезона Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", что позволило "горожанам" завоевать четвертый титул подряд.



Согласно слухам, со следующего сезона Ортега может стать первым номером "Сити", если основной на данный момент голкипер "горожан" Эдерсон уедет в Саудовскую Аравию.



"Я рад продлить свое пребывание в "Манчестер Сити". Этот клуб обеспечивает игрокам все необходимое, чтобы играть в свою лучшую игу. Каждый день я чувствую мотивацию и вызов, и я прибавил как голкипер с момента перехода сюда два года назад".



"Моя семья действительно освоилась здесь в Англии... Мне нравится здесь все. Подписание нового контракта означает, что теперь я могу на 100 процентов сосредоточиться на следующем сезоне и сезоне после", — сообщил Ортега.