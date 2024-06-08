Микел считает, что Бадиашиле и Дисаси недостаточно хороши для "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел считает, что Бенуа Бадиашиле и Аксель Дисаси недостаточно хороши, чтобы играть в центре обороны за "синих".

В свое время "Челси" потратил 70 миллионов фунтов на приобретение Бадиашиле и Дисаси, которые оба прибыли на "Стэмфорд Бридж" из "Монако".



Однако минувший сезон убедил Микела, что ни тот, ни другой французский защитник не годится для стартового состава "синих".



"Тиаго Силва уходит, и мы нуждаемся в паре центральных защитников. Я не думаю, что Бенуа Бадиашиле годится для "Челси", нет".



"Дисаси — тоже нет. Они все еще молоды, они будут развиваться. Нам же нужны два проверенных центральных защитника топ-уровня, которые придут сюда и стабилизирую четверку обороны. Мы нуждаемся в этом. Нам нужны два центральных защитника топ-уровня", — сообщил Микел в своем подкасте.