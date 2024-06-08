Микел считает, что Бадиашиле и Дисаси недостаточно хороши для "Челси"
Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел считает, что Бенуа Бадиашиле и Аксель Дисаси недостаточно хороши, чтобы играть в центре обороны за "синих".
В свое время "Челси" потратил 70 миллионов фунтов на приобретение Бадиашиле и Дисаси, которые оба прибыли на "Стэмфорд Бридж" из "Монако".
Однако минувший сезон убедил Микела, что ни тот, ни другой французский защитник не годится для стартового состава "синих".
"Тиаго Силва уходит, и мы нуждаемся в паре центральных защитников. Я не думаю, что Бенуа Бадиашиле годится для "Челси", нет".
"Дисаси — тоже нет. Они все еще молоды, они будут развиваться. Нам же нужны два проверенных центральных защитника топ-уровня, которые придут сюда и стабилизирую четверку обороны. Мы нуждаемся в этом. Нам нужны два центральных защитника топ-уровня", — сообщил Микел в своем подкасте.
08.06.2024 12:00
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ДиСаси хорош, вот Бадиаш волнами провел сезон. В начале ошибок много было у обоих. В концовке Бадиаш прибавил, но надо играть регулярно и без травм. ДиСаси хорош, голы забивал и в подкаты шел, что очень нужно Бадиашилю.
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Микель сам был недостаточно хорош в центре полузащиты! Это не мешало заваевывать титулы!
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