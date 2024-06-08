Силва советует Невешу перейти в "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва посоветовал своему партнеру по сборной Португалии Жоау Невешу из "Бенфики" выбрать "горожан" для продолжения карьеры.

После блестящего сезона за "Бенфику" 19-летний Невеш попал в заявку португальской сборной на Евро-2024.



К Невешу существует огромный интерес, особенно из Премьер-Лиги, и "Бенфика" не собирается довольствоваться суммой меньше, чем отступные в 102 миллиона фунтов по контракту Жоау.



Силва признается, что Невеш нравится ему как игрок, и Бернарду хотел бы видеть столь энергичного полузащитника в "Сити".



"Я бы сказал ему отправиться в "Манчестер Сити".



"Это непросто. Этого игрока, учитывая его успех в минувшем сезоне, хотят многие клубы. Поскольку он португалец и нравится мне как игрок, я бы хотел видеть его рядом с собой. Но я хочу лучшего для него".



"Гвардиола? Мне не нужно его уговаривать. Жоау Невеш и так убедителен, потому что он так трудится и привносит такую энергию в игру. Он стоит недешево, и многим клубам будет непросто его заполучить. Давайте позволим ему принять свое решение, и пускай оно будет лучшим для него. Если он сохранит свою энергию, то его ждет очень хорошее будущее", — сообщил Силва O Jogo.