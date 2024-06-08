Ридстрем и Хюрцелер находятся на радаре у "Брайтона"

Главные тренеры Хенрик Ридстрем из "Мальме" и Фабиан Хюрцелер из "Санкт-Паули" находятся на радаре у "Брайтона".

Еще 18 мая, в преддверии матча заключительного тура Премьер-Лиги, "Брайтон" объявил, что Роберто Де Дзерби покинет должность главного тренера в конце сезона.



С вакансией в "Брайтоне" связывали многих специалистов, и BBC ожидает, что на следующей неделе "чайки", наконец, примут решение насчет нового рулевого.



Поиски замены для Де Дзерби находятся в завершающей стадии, и "Брайтон" рассматривает три-четыре варианта, среди которых есть прежде не упоминавшиеся в прессе.



Среди таких вариантов значатся 48-летний швед Ридстрем и 31-летний швейцаро-немец Хюрцелер, рожденный в Соединенных Штатах.



Если Хюрцелер получит эту работу, то станет самым молодым главным тренером в истории Премьер-Лиги. В завершившемся сезоне Фабиан выиграл титул второй Бундеслиги и вернул "Санкт-Паули" в высший немецкий дивизион после 13 лет перерыва.