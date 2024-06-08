"Бавария" договорилась с Жоау Палиньей

"Бавария" возобновила интерес к Жоау Палинье и уже достигла устной договоренности с полузащитником "Фулхэма".

Напомним, Палинья едва не сменил "Фулхэм" на "Баварию" еще прошлым летом, но двум клубам не хватило времени, чтобы согласовать сделку до дедлайна.



С тех пор Палинья заключил новый контракт с "Фулхэмом", и казалось, что интерес "Баварии" к 28-летнему игроку сборной Португалии угас.



Однако этот интерес получил новый импульс после прихода Венсана Компани на должность главного тренера "Баварии".



Как сообщает Sky Sport Germany, "Бавария" рассматривает Палинью своей целью номер один по укреплению опорной зоны и сейчас пытается достичь договоренности с "Фулхэмом".



"Бавария" готова потратить на Палинью 40-45 миллионов евро (34-38 млн. фунтов), причем с самим Жоау гранд Бундеслиги уже договорился.