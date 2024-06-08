Рэтклифф решил продать "Ниццу" и сосредоточиться на МЮ

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф собирается продать "Ниццу".

Ранее на этой неделе стало известно, что УЕФА позволит "Юнайтед" и "Ницце" одновременно выступить в Лиге Европы в следующем сезоне, хотя формально есть все основания сослать "красных дьяволов" в Лигу Конференций, так как речь идет о клубах с общими владельцами.



Как сообщает The Independent, фактически УЕФА сделал исключение на один сезон для такого рода клубов, но с кампании 2025/26 никаких поблажек не будет.



Учитывая это, Рэтклифф решил продать "Ниццу" и сосредоточиться на "Юнайтед", где ему принадлежит 27.7%, но где он является фактическим руководителем клуба.



Рэтклифф через свою компанию Ineos является единоличным владельцем "Ниццы", которую он приобрел в 2019 году.



Еще одним фактором, подталкивающим Рэтклиффа к продаже "Ниццы", являются проблемы французской Лиги 1 по заключению телевизионного контракта на следующий сезон.



Добавим, Ineos также владеет "Лозанной", но швейцарский клуб не участвует в еврокубках.