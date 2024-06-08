"Вест Хэм" согласовал покупку Луиса Гильерме

"Вест Хэм" согласовал покупку вингера "Палмейраса" Луиса Гильерме за 25 миллионов фунтов.

И если переговоры по защитнику "Фламенго" Фабрисио Бруно "Вест Хэм" не смог довести до победного конца, то другую свою бразильскую цель в лице Гильерме "молотобойцы" упустить не должны.



The Guardian ожидает, что 18-летний Гильерме станет первым приобретением "Вест Хэма" при новом главном тренере Хулене Лопетеги.



Указанная сумма в 25 миллионов фунтов, включает в себя бонусы в размере 5.5 млн. фунтов. Также "молотобойцы" должны будут поделиться 20% с "Палмейрасом" в случае последующей перепродажи Луиса.



Вообще, "Вест Хэм" планирует совершить от шести до восьми приобретений этим летом, включая двух центральных защитников, левого защитника, левого вингера и нападающего.