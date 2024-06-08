Саутгейт "не винит" фанатов, освиставших сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что "не винит" фанатов, которые освистали его команду после поражения 0:1 от Исландии.

Подготовку к Евро-2024 англичане завершили домашним поражением от занимающей 72-е место в рейтинге сборных ФИФА Исландии, за весь матч лишь один раз пробив в створ.



На финальный свисток трибуны "Уэмбли" отреагировали гулом негодования, однако Саутгейт с пониманием относится к этой реакции и призывает команду не паниковать.



"Ну, я не виню их (фанатов). Мы должны признать, что сегодня вечером мы сыграли недостаточно хорошо, поэтому я не думаю, что мы можем жаловаться насчет враждебной реакции при такой игре".



"Что нам нужно сделать внутри коллектива, так это сохранять спокойствие. У такой игры есть много причин, и есть много вещей, которым мы должны научиться и которые мы должны улучшить".



"Это напоминает мне о том, что каждый говорит, будто мы отправимся в Германию и легко дойдем до трофея. Будет невероятно сложно это сделать".



"У тебя должен быть порядок с каждым аспектом игры, включая душевное состояние и характер. Поэтому нам нужно сохранять спокойствие после такого вечера, но мы знаем, что должны прибавить", — сообщил Саутгейт talkSPORT.