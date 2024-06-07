Сборная Англии бита исландцами
В своем заключительном товарищеском матче перед Евро-2024 сборная Англии потерпела домашнее поражение от Исландии со счетом 0:1.
Место в воротах "трех львов" на этот матч получил Аарон Рамсдейл. Кобби Майну расположился в полузащите. Фид Фоден и Энтони Гордон также появились с первых минут.
Матч начался для хозяев "Уэмбли" неудачно. Уже на 12-й минуте Йоун Дагюр Торстейнссон вошел в штрафную по левому краю, ускользнул от Джона Стоунса и поразил ближний угол ворот Рамсдейла — 0:1.
Англичане помчались отыгрываться и остаток первого тайма провели в атаках, но толком ничего не создали, кроме заблокированного удара Коула Палмера и неудачной попытки Харри Кейна пробить по летящему мячу.
Во втором тайме хозяева продолжили стучаться в закрытую дверь. В тех редких случаях, когда им все же удавалось нанести удар, мяч просто не шел в створ.
При этом Исландия имела пару возможностей поймать соперника на контратаке, но в одном случае игрок гостей поскользнулся и не смог замкнуть прострел вдоль ворот, а во втором Рамсдейл вытащил летевший под перекладину мяч.
В итоге Англия так и не смогла отыграться, своей единственный за весь матч удар в створ нанеся еще на 21-й минуте. Этот результат смазал подготовку команды Гарета Саутгейта к Евро-2024.
Сборная Англии — сборная Исландии — 0:1 (0:1)
Гол: Торстейнссон 12.
Сборная Англии: Рамсдейл, Уолкер (Александер-Арнольд 64), Стоунс (Конса 46), Гехи, Триппьер (Гомес 64), Райс, Палмер (Эзе 77), Майну, Кейн (Тоуни 64), Фоден, Гордон (Сака 65).
07.06.2024 23:40
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это всё потому что ливерпуль клуб пидорасов
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Things are going South under Southgate)
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ЗАПОМНИТЕ РАЗ И НАВСЕГДА: ХОХОЛ - ЭТО ЖИВОТНОЕ!
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отсосаутгейт аут
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Ну когда ты выпускаешь на поле 3 колбасных обрыгана, то будь готов пососать
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Начало отсосалоаа. С криворожим физруком хуй че эти лохи выиграют
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