Сборная Англии бита исландцами

Харри Кейн В своем заключительном товарищеском матче перед Евро-2024 сборная Англии потерпела домашнее поражение от Исландии со счетом 0:1.

Место в воротах "трех львов" на этот матч получил Аарон Рамсдейл. Кобби Майну расположился в полузащите. Фид Фоден и Энтони Гордон также появились с первых минут.

Матч начался для хозяев "Уэмбли" неудачно. Уже на 12-й минуте Йоун Дагюр Торстейнссон вошел в штрафную по левому краю, ускользнул от Джона Стоунса и поразил ближний угол ворот Рамсдейла — 0:1.

Англичане помчались отыгрываться и остаток первого тайма провели в атаках, но толком ничего не создали, кроме заблокированного удара Коула Палмера и неудачной попытки Харри Кейна пробить по летящему мячу.

Во втором тайме хозяева продолжили стучаться в закрытую дверь. В тех редких случаях, когда им все же удавалось нанести удар, мяч просто не шел в створ.

При этом Исландия имела пару возможностей поймать соперника на контратаке, но в одном случае игрок гостей поскользнулся и не смог замкнуть прострел вдоль ворот, а во втором Рамсдейл вытащил летевший под перекладину мяч.

В итоге Англия так и не смогла отыграться, своей единственный за весь матч удар в створ нанеся еще на 21-й минуте. Этот результат смазал подготовку команды Гарета Саутгейта к Евро-2024.

Сборная Англии — сборная Исландии — 0:1 (0:1)

Гол: Торстейнссон 12.

Сборная Англии: Рамсдейл, Уолкер (Александер-Арнольд 64), Стоунс (Конса 46), Гехи, Триппьер (Гомес 64), Райс, Палмер (Эзе 77), Майну, Кейн (Тоуни 64), Фоден, Гордон (Сака 65).


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Исландии

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2024 23:40

Количество просмотров Просмотров: 706

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. satellite 08.06.2024 00:57 # satellite
    это всё потому что ливерпуль клуб пидорасов

    (ответить)

  2. takernotagiver 08.06.2024 00:33 # takernotagiver
    Things are going South under Southgate)

    (ответить)

  3. mafia-fake 08.06.2024 00:12 # mafia-fake
    ЗАПОМНИТЕ РАЗ И НАВСЕГДА: ХОХОЛ - ЭТО ЖИВОТНОЕ!

    (ответить)

  4. narcot 08.06.2024 00:03 # narcot
    отсосаутгейт аут

    (ответить)

  5. vasant-balan 08.06.2024 00:01 # vasant-balan
    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подверглась нападению в Копенгагене; мужчина ударил Фредериксен, после чего был задержан полицией; Фредериксен шокирована случившимся — канцелярия премьер-министра/издание Jyllands-Posten

    Мотивы нападавшего пока неизвестны. Какие травмы получила политик, не уточняется.



    Сами виноваты. Понапускали хохло-дикарей и теперь огребают сполна.

    (ответить)

  6. sapojnik 08.06.2024 00:00 # sapojnik
    Ахахахахахаххахахахахахахаххахахахахахахахаххахахахаа

    (ответить)

  7. chevamnada 07.06.2024 23:55 # chevamnada
    Надеюсь это твой последний чемпионат, Гарет. Ты - мешок, сыкло, руский

    (ответить)

  8. bembo 07.06.2024 23:54 # bembo
    Саутгейт — наиболее предпочтительный кандидат МЮ на замену Тен Хагу

    (ответить)

  9. closer 07.06.2024 23:51 # closer
    Гений Саутгейта

    (ответить)

  10. bembo 07.06.2024 23:50 # bembo
    Ну когда ты выпускаешь на поле 3 колбасных обрыгана, то будь готов пососать

    (ответить)

  11. quavo 07.06.2024 23:44 # quavo
    Начало отсосалоаа. С криворожим физруком хуй че эти лохи выиграют

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: