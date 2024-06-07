Сборная Англии бита исландцами

В своем заключительном товарищеском матче перед Евро-2024 сборная Англии потерпела домашнее поражение от Исландии со счетом 0:1.

Место в воротах "трех львов" на этот матч получил Аарон Рамсдейл. Кобби Майну расположился в полузащите. Фид Фоден и Энтони Гордон также появились с первых минут.



Матч начался для хозяев "Уэмбли" неудачно. Уже на 12-й минуте Йоун Дагюр Торстейнссон вошел в штрафную по левому краю, ускользнул от Джона Стоунса и поразил ближний угол ворот Рамсдейла — 0:1.



Англичане помчались отыгрываться и остаток первого тайма провели в атаках, но толком ничего не создали, кроме заблокированного удара Коула Палмера и неудачной попытки Харри Кейна пробить по летящему мячу.



Во втором тайме хозяева продолжили стучаться в закрытую дверь. В тех редких случаях, когда им все же удавалось нанести удар, мяч просто не шел в створ.



При этом Исландия имела пару возможностей поймать соперника на контратаке, но в одном случае игрок гостей поскользнулся и не смог замкнуть прострел вдоль ворот, а во втором Рамсдейл вытащил летевший под перекладину мяч.



В итоге Англия так и не смогла отыграться, своей единственный за весь матч удар в створ нанеся еще на 21-й минуте. Этот результат смазал подготовку команды Гарета Саутгейта к Евро-2024.



Сборная Англии — сборная Исландии — 0:1 (0:1)



Гол: Торстейнссон 12.



Сборная Англии: Рамсдейл, Уолкер (Александер-Арнольд 64), Стоунс (Конса 46), Гехи, Триппьер (Гомес 64), Райс, Палмер (Эзе 77), Майну, Кейн (Тоуни 64), Фоден, Гордон (Сака 65).