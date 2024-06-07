Грэм Поттер — цель номер один "Лестера"

"Лестер" определил бывшего главного тренера "Челси" и "Брайтона" Грэма Поттера в качестве своей цели номер один.

"Лестер" был вынужден приступить к поискам нового рулевого после того, как Энцо Мареска, выиграв титул Чемпионшипа, принял предложение "Челси".



По информации talkSPORT, "Лестер" уже вступил в переговоры с агентом Джоном Моррисом, представляющим интересы Поттера, и рассматривает Грэма своим приоритетным вариантом.



Нюанс в том, что "Лестер" не обладает большими финансами для укрепления состава этим летом, и это может отпугнуть 49-летнего англичанина, который находится без работы после своего увольнения из "Челси" в апреле 2023.



В качестве альтернативы Поттеру "Лестер" рассматривает бывшего наставника "Ноттингем Форест" Стива Купера, контакт с которым также уже налажен.



Добавим, Поттера также связывают с возвращением в "Брайтон", откуда он и ушел в "Челси" в сентябре 2022.