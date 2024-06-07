"Реал Сосьедад" обсуждает покупку Серхио Гомеса

"Реал Сосьедад" начал переговоры о покупке левого защитника "Манчестер Сити" Серхио Гомеса.

"Реал Сосьедад" находится в поисках усиления левого фланга обороны с тех пор, как проводил назад в "Арсенал" Кирана Тирни, который был арендован на сезон 2023/24.



По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб испанской Ла Лиги нацелился на своего соотечественника Гомеса, который два года назад был приобретен "Сити" у "Андерлехта".



23-летний Гомес не пользовался доверием главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы в завершившемся сезоне, в рамках Премьер-Лиги отметившись лишь шестью появлениями на замену.



Как бы ни завершились переговоры с "Реал Сосьедад", ожидается, что Гомес в любом случае покинет "Сити" этим летом.