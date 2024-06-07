Бридж назвал возможную продажу Галлахера "безумием"

Бывший защитник "Челси" Уэйн Бридж заявил, что со стороны лондонского клуба было бы "безумием" продать полузащитника Конора Галлахера.

24-летний Галлахер был ключевым игроком "Челси" в сезоне 2023/24, однако от контракта Конора остается один год, и "синие" готовы выслушать предложения по своему воспитаннику от суммы в 50 миллионов фунтов.



По мнению Бриджа, руководство "Челси" совершило большую ошибку, что вообще довело дело до такого.



"Разговоры о продаже Галлахера, который, вероятно, является одним из лучших игроков "Челси" после Коула Палмера, — это просто безумие".



"Сам факт того, что это может случиться, просто поражает меня. Это просто безумие".



"Они должны удерживать людей вроде него. Меня поражает, что они действительно докатились до такой степени", — сообщил Бридж The Sun.