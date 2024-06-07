"Челси" не нуждается в продажах до 30 июня
"Челси" не нужно никого продавать до 30 июня, чтобы остаться в рамках правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что "Челси" — один из шести клубов Премьер-Лиги, которым нужно продать по одному-двум лучшим игрокам до 30 июня, чтобы не нарушить правила ФФП.
Сегодня Sky Sports выпустило уточняющий материал, в котором говорится, что для "Челси" действительно существует дедлайн, но он установлен не на конец этого месяца.
На самом деле "Челси" нуждается в продажах до конца сезона 2024/25, поэтому у "синих" будет время до 30 июня следующего года.
Таким образом, прямо сейчас "Челси" не находится под давлением правил ФФП, а значит не будет устраивать распродажу игроков по сниженной цене.
07.06.2024 20:00
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Вот и уточнение! Было ранее что продали отели рядом с стадионом. Тем самым пополнив казну клуба и уже попадали под ФФП. Боэлян бизнес машина!
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