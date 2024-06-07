Варди заключил новый однолетний контракт с "Лестером"

Ветеран "Лестера" Джейми Варди заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный на сезон 2024/25.

В свои 37 лет Варди остается важным для "Лестера" игроком. В завершившемся сезоне Джейми забил 20 голов во всех соревнованиях, что позволило "лисам" выиграть Чемпионшип и с первой попытки вернуться в Премьер-Лиге.



Вообще, английский нападающий забил 190 голов в 464 матчах за "Лестер" после своего перехода из "Флитвуда" в 2012 году.



Варди является настоящей легендой "Лестера", сыграв ключевую роль в сенсационном чемпионстве "лис" в сезоне Премьер-Лиги 2015/16.



"Я всегда говорил, что возраст — это лишь число. Мои ноги чувствуют себя нормально, поэтому я собираюсь продолжать, пока мои ноги не скажут: "Вот и все, игра окончена". Этот день непременно наступит, но не прямо сейчас", — сообщил Варди.