Саутгейт — наиболее предпочтительный кандидат МЮ на замену Тен Хагу

"Манчестер Юнайтед" рассматривает главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в качестве наиболее предпочтительного кандидата на замену своему наставнику Эрику Тен Хагу.

Завершив сезон победой 1:2 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии 26 мая, Тен Хаг все еще ожидает, какое решение насчет него примет новое руководство "Юнайтед" во главе с сэром Джимом Рэтклиффом.



Отдельные медиа называли Томаса Тухеля фаворитом на замену Тен Хагу, однако The Indelendent стало известно, что бывший рулевой "Баварии" опустился в шорт-листе "Юнайтед".



Рэтклифф и его соратники рассматривают Тухеля лишь как краткосрочное решение и не сходятся с Томасом во взглядах на развитие клуба.



Шорт-лист "Юнайтед" также содержит Томаса Франка, Роберто Де Дзерби и Маурисио Почеттино, но больше всего "красные дьяволы" хотят заполучить Саутгейта.



На "Олд Траффорд" уверены, что Саутгейт открыт к работе в их клубе, однако проблема в том, что Гарет полностью сосредоточен на Евро-2024 и будет готов начать переговоры только в середине июля.