Контракт вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе предусматривает отступные в 60 миллионов фунтов.

Накануне 25-летний Эзе был назван в окончательное заявке сборной Англии на Евро-2024, который станет первым большим международным турниром в карьере Эберечи.



Хорошая игра на Чемпионате Европы в Германии может только увеличить интерес к Эзе со стороны клубов Премьер-Лиги и Европы, и Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что "Пэлас" рискует быть бессилен помешать уходу Эберечи.



Дело в том, что контракт Эзе предусматривает отступные в 60 млн. фунтов, но потенциальному покупателю также придется взять на себя обязательства по бонусам в размере 8 млн. фунтов.



Одним из претендентов на Эзе, который проявил себя с лучшей стороны в товарищеском матче англичан против Боснии и Герцеговины в минувший понедельник, называется "Тоттенхэм".