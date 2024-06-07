"Челси" подтвердил переход Адарабиойо
"Челси" официально объявил о переходе в клуб защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо на правах свободного агента.
Пройдя медобследование, Адарабиойо заключили с "Челси" четырехлетний контракт, который вступит в силу 1 июля.
Адарабиойо родился в Лондоне, но с пяти лет занимался в академии "Манчестер Сити", за первую команду которого он дебютировал в феврале 2016.
Однако Адарабиойо сыграл только восемь матчей за "Сити". Побывав в "Вест Бромвиче" и "Блэкберне" на правах аренды, в октябре 2020 Тосин ушел в "Фулхэм".
В "Фулхэме" Адарабиойо добился значительного прогресса, и "дачники" сделали все возможное, чтобы предотвратить уход Тосина.
В апреле Адарабиойо отказался стать самым высокооплачиваемым игроком в истории "Фулхэма" и решил уйти на повышение. Несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла", Тосин выбрал "Челси".
"Челси" — это огромный клуб, и этим переходом я завершаю полный цикл. Я родился в трех милях от "Стэмфорд Бридж", и здесь состоялся мой профессиональный дебют".
"Я очень взволнован и надеюсь помощь клубу двигаться в направлении, в котором мы хотим двигаться", — сообщил Адарабиойо.
07.06.2024 16:00
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Отношение к России — это на 100% точный показатель сути приматов. Россию любят умные, тонкие, образованные, нежные, самодостаточные, красивые.
Россию патологически ненавидят убийцы, воры, ущербные неудачники, грязные цыгане, нищие хохлы? уроды, мракобесы, религиозные сектанты, неудачники, леваки и т.д
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Топарь! Велком
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Я хохол вонючий. Жёстко, но честно, братишечки.
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С защами можно закончить.
Не вижу смысла кого-то покупать, не продав.
Я бы слил дисасю и купил еще одного игро4ка норм.
Но вцелом у нас фофана адерабио колвил чалоба дисаси бадиашиль. Итак дохерище на 2 позиции
Продавать нужно. Я бы даже 2х продал и купил за эти бабки одного, но топчика.
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Ебло ниже пулемёта? У ебла дефицит гормона роста?
https://ibb.co/6n7g0vy
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Глава Роспотребнадзора назвала «Вкус очка»… воздуха набрали? Флагманом здорового питания.
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Мы русские, с нами бог.
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Афган
Около 100к погибших за 10 лет
Пукин - мы теряем в месяц 10к! Гойда аахахахахахаха
Источник: http://fapl.ru/posts/108060/?c=1#c7934201
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УСРАИНА
ПИДОРАСТЕРКА
ЧЛЕНСИ
ПОЗОР. НИЩЕТА. СОСАНИЕ ХУЁВ
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Черножопая бомжара в черножопый бомжатник, все логично.
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Тосин на троне
Зароглоты на страпоне
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Очередной РАБ в нигерси.
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Приветствуем очередного топарика в стане будущих чемпионов!
Отличная команда собирается, остаётся Шешко забрать и кого-то на смену Пудрику и Стерлинку. А дальше – только ТРОН!
Славси, ИМПЕРАТОРСИ!
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Бля, Bezviz сейчас в гробу переворачивается от этого. Единственно нормальный хохол оказался. Не зассал в начале СВО и пошёл воевать. Погиб правда.
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В лондонское гетто к братикам решил отправиться
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У Наркота сегодня день зарплаты на голубике. Он после работы Амирхана выгуливать будет и ночью потрахушки устроят. Ща ещё может польского дешёвого пивасика ебанёт в теплице и появится...
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5 удивительных фактов о неандертальцах
Когда-то современный человек был лишь одним из видов разумных гоминидов, бродивших по планете. Сегодня мы одни, а исчезнувшие неандертальцы, наши “эволюционные кузены”, во многом остаются загадочными для науки. Но выяснены как минимум пять удивительных фактов о них.
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2. Неандертальцы были далеко не такими медлительными и флегматичными, как их обычно представляют на примитивных картинках в учебниках. Они искусно охотились, мастерски изготавливали инструменты и обладали высоким уровнем интеллекта.
3. Находки свидетельствуют, что неандертальцы обладали чувством стиля: они пользовались украшениями и даже макияжем. Это говорит об их способности к символическому мышлению.
4. Они проявляли эмпатию и сострадание, заботились о собратьях, даже когда те из-за болезней, травм или возраста переставали быть активными членами сообщества.
5. Есть теории о возможности восстановления неандертальцев по ДНК. По крайней мере, динамика развития генетических технологий позволяет допускать такой сценарий, но данная перспектива сталкивается с этическими и юридическими проблемами и пока что не имеет широкой поддержки.
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Продукты, которые не следует есть в самолете — они будут невкусными
В идеале в самолете вообще не стоит есть, так как на высоте желудку труднее переваривать пищу. Однако в продолжительных авиаперелетах тяжело без еды, кроме того для многих это шанс скоротать время, уменьшить страх или стресс.
В этой ситуации психологи рекомендуют внимательно выбирать продукты. По мнению психотерапевта Чарльза Спенса, существует несколько причин, почему вкус еды на борту может не соответствовать вашим ожиданиям, сообщает New York Post.
Вкус еды могут ухудшить сухой воздух, пониженное давление и шум двигателя, поясняет специалист. Причем особенно важным оказался последний пункт.
Что становится вкуснее?
Как сказал эксперт, при высоком уровне шума люди лучше всего воспринимают вкус умами. За него ответственны соли глутаминовой кислоты, наибольшее количество которых содержится в мясе, грибах, томатах, ферментированной и выдержанной продукции (к примеру, в пармезане). Такие продукты на борту покажутся вкуснее.
Что будет менее вкусным?
Как сообщил исследователь, станет хуже вкус у соленой и сладкой пищи, цитрусы тоже не вызовут аппетита. Причина — в снижении чувствительности рецепторов из-за сухости и низкого давления.
А вот землистые и горькие вкусы, как отметил Спенс, не изменятся.
Лайфхак
Эксперт рассказал о маленькой хитрости: во время еды можно надеть наушники с подавлением шума, тогда вкус блюд и напитков заметно улучшится.
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Женевского автосалона больше не будет
Портал Automotive News Europe со ссылкой на организаторов знаменитого Женевского автосалона (GIMS) сообщает, что мероприятие больше не будет проходить в Швейцарии.
Отмечается, что причиной отмены автосалона, впервые состоявшегося еще 119 лет назад, стала пандемия COVID-19, из-за которой были отменены четыре выставки подряд, а именно в период с 2020 по 2023 год. В публикации портала подчеркивается, что в дальнейшем интерес к мероприятию как автомобильных производителей, так и посетителей не удалось восстановить.
Тем не менее, как заметили в издании, само мероприятие полностью отменено не будет, а лишь сменит свою дислокацию. Предполагается, что уже в следующем году местом ее проведения станет Катар. По мнению организаторов, на Ближнем востоке привлечь участников может быть существенно проще, чем в Европе.
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