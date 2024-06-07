"Челси" подтвердил переход Адарабиойо

"Челси" официально объявил о переходе в клуб защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо на правах свободного агента.

Пройдя медобследование, Адарабиойо заключили с "Челси" четырехлетний контракт, который вступит в силу 1 июля.



Адарабиойо родился в Лондоне, но с пяти лет занимался в академии "Манчестер Сити", за первую команду которого он дебютировал в феврале 2016.



Однако Адарабиойо сыграл только восемь матчей за "Сити". Побывав в "Вест Бромвиче" и "Блэкберне" на правах аренды, в октябре 2020 Тосин ушел в "Фулхэм".



В "Фулхэме" Адарабиойо добился значительного прогресса, и "дачники" сделали все возможное, чтобы предотвратить уход Тосина.



В апреле Адарабиойо отказался стать самым высокооплачиваемым игроком в истории "Фулхэма" и решил уйти на повышение. Несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла", Тосин выбрал "Челси".



"Челси" — это огромный клуб, и этим переходом я завершаю полный цикл. Я родился в трех милях от "Стэмфорд Бридж", и здесь состоялся мой профессиональный дебют".



"Я очень взволнован и надеюсь помощь клубу двигаться в направлении, в котором мы хотим двигаться", — сообщил Адарабиойо.