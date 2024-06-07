Микел считает ошибкой невключение Рэшфорда в заявку Англии на Евро-2024

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел назвал ошибкой невключение нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в заявку сборной Англии на Евро-2024.

После невыразительного сезона за свой клуб 26-летний Рэшфорд не попал даже в расширенную заявку англичан из 33 игроков на Евро-2024.



Микел указывает на то, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт оставил за бортом игрока, который забил 17 голов в своих 60 матчах за сборную, и это решение не кажется Джону Оби правильным.



"Они не взяли Маркуса Рэшфорда, они не взяли Джейдона Санчо. Это большие решения, пожалеет ли Англия об этом?"



"Маркус Рэшфорд играл за Англию, он является утвердившимся игроком сборной. Порой на этих турнирах ты должен отбросить игру на протяжении сезона, потому что все решает опыт, который у него есть".



"Он проявлял себя на международном уровне. По моему мнению, это ошибочное решение, потому что... Ты просто начинаешь турнир, и у тебя внезапно идет игра, потому что ты уже был здесь, ты уже делал это".



"Он участвовал в такого рода матчах, он знает, каково это. Когда Рэшфорд в огне, он играет действительно хорошо, поэтому давайте посмотрим", — сообщил Микел talkSPORT.