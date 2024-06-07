Райс: "Только победа на Евро утешит меня"

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что только победа на Евро-2024 со сборной Англии сможет утешить его после упущенного титула Премьер-Лиги.

"Арсенал" претендовал на чемпионство в Премьер-Лиге до последнего матча в сезоне 2023/24, но так и не дождался осечки со стороны "Манчестер Сити".

Однако уже на следующей неделе Райс возьмет старт на Евро-2024 со сборной Англии, и эту возможность Деклан упускать не собирается.

"Сразу после окончания сезона я сказал своим маме и папе, что победа на Евро — единственное, что поможет мне справиться с упущенной победой в Премьер-Лиге".

"Мы уступили два очка, и это было действительно тяжело проглотить, но теперь впереди нас есть эта прекрасная возможность взять и достичь кое-чего особенного".

"Думаю, это стало бы одним из высочайших достижений в футболе, если ты что-нибудь выиграешь со своей сборной. Предстоит проделать большой путь, сыграть семь больших матчей на турнире, но на этом все мое внимание", — цитирует Райса The Independent.


Метки Арсенал, Евро-2024, Премьер-Лига, Райс, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 403

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 07.06.2024 14:54 # wengerrrro
    михайло, ты пойми, на этом сайте всем хватает заголовка, никто не читает сам текст статьи, поэтому и слово "проглотить" мало кто заметит, делай байты получше

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  2. eakz 07.06.2024 14:14 # eakz
    с Саутгейтом нету и малейших шансов

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  3. chelsae88 07.06.2024 14:09 # chelsae88
    Ни че, в случае поражения вернешься в гейклуб аснл и там тебя утешат партнеры по команде как полагается

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