Райс: "Только победа на Евро утешит меня"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что только победа на Евро-2024 со сборной Англии сможет утешить его после упущенного титула Премьер-Лиги.

"Арсенал" претендовал на чемпионство в Премьер-Лиге до последнего матча в сезоне 2023/24, но так и не дождался осечки со стороны "Манчестер Сити".



Однако уже на следующей неделе Райс возьмет старт на Евро-2024 со сборной Англии, и эту возможность Деклан упускать не собирается.



"Сразу после окончания сезона я сказал своим маме и папе, что победа на Евро — единственное, что поможет мне справиться с упущенной победой в Премьер-Лиге".



"Мы уступили два очка, и это было действительно тяжело проглотить, но теперь впереди нас есть эта прекрасная возможность взять и достичь кое-чего особенного".



"Думаю, это стало бы одним из высочайших достижений в футболе, если ты что-нибудь выиграешь со своей сборной. Предстоит проделать большой путь, сыграть семь больших матчей на турнире, но на этом все мое внимание", — цитирует Райса The Independent.