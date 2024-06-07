Названы два новых претендента на покупку "Эвертона"

Два местных бизнесмена и инвестиционная фирма MSP Sports Capital стали основными претендентами на покупку "Эвертона" у Фархада Мошири.

В прошлый уикенд "Эвертон" официально подтвердил, что сделка по покупке клуба инвестиционным фондом 777 Partners сорвалась.



Мошири, нынешний хозяин "Эвертона", вновь волен вести переговоры с заинтересованными инвесторами, и The Times утверждает, что сейчас появилось два новых претендента на покупку мерсисайдского клуба.



Первой стороной являются местные бизнесмены и болельщики "Эвертона" Энди Белл и Джордж Даунинг, которые даже специально основали компанию Toffee Ventures LTD.



Вторая сторона — это MSP Sports Capital, которая вела переговоры с Мошири, прежде чем тот заключил сделку с 777 Partners в сентябре 2023, и которую недавно связывали с покупкой 40% акций "Тоттенхэма".