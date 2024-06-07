Уортон — долгосрочная трансферная цель "Сити"

"Манчестер Сити" определил полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона в качестве своей долгосрочной трансферной цели.

20-летний Уортон великолепно вписался в игру "Пэлас" после своего перехода из "Блэкберна" за 22.5 млн. фунтов в январе.



Накануне Уортон был назван в окончательной заявке сборной Англии на Евро-2024, и ходят слухи, что главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт всерьез рассматривает Адама кандидатом на место в стартовом составе, раз уж Калвин Филлипс и Джордан Хендерсон на турнир в Германии не отправятся.



Успехи Уортона не остались незамеченными и со стороны "Сити", который до сих пор в полной мере не оправился от расставания с Фернандиньо и Илкаем Гюндоганом в прошлом году. Ставка же "горожан" на упомянутого Филлипса и купленного у "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша не сработала.



Кроме того, приближается к закату своей карьеры Кевин Де Брюйне, поэтому "Сити" вынужден задумываться об обновлении полузащиты, и Evening Standard ожидает, что "горожане" попытаются приобрести Адама в одно из следующих трансферных окон.



Добавим, в минувший понедельник Уортон дебютировал за сборную Англии в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины. Появившись на замену, Адам помог своей команде одержать победу 3:0 и точно отдал все 36 своих передач.