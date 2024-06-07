"Челси" готов побороться за Олисе
"Челси" сделал вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе одной из своих главных целей на летнее трансферное окно.
"Челси" охотился за Олисе еще прошлым летом, но тогда Майкл решил остаться на "Селхерст Парк" и даже заключил с "Пэлас" новый контракт с увеличенными до 60 миллионов фунтов отступными.
С тех пор "Челси" продолжал внимательно следить за Олисе, и Evening Standard утверждает что сейчас "синие" готовы перейти к конкретным действиям.
Самый серьезный интерес к Олисе также проявляет "Манчестер Юнайтед", однако "Челси" собирается сделать все возможное, чтобы заполучить 22-летнего англо-француза.
Олисе очень ярко отыграл сезон 2023/24, несмотря на то, что значительное время провел в лазарете. Майкл забил 10 голов и отдал шесть результативных передач при 14 выходах в старте в рамках Премьер-Лиги.
Олисе счастлив в "Пэлас" и наслаждается совместной работой с новым главным тренером "орлов" Оливером Гласнером, однако Майкл амбициозен, и это может подтолкнуть его к уходу на повышение.
07.06.2024 11:00
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лучше сделайте новость,при кого членси не сделал своей приоритетной целью
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