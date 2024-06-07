МЮ, "Челси" и "Арсенал" обсуждают покупку Шешко

Беньямин Шешко "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал" начали переговоры о покупке нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

Шешко только прошлым летом присоединился к "РБ Лейпциг", однако Sky Sport Germany утверждает, что с высокой вероятностью в следующем сезоне Беньямин будет выступать в Премьер-Лиге.

По информации немецкого издания, насчет Шешко есть "конкретные запросы и предложения". Все три перечисленных гранда Премьер-Лиги уже договариваются о трансфере Беньямина.

На данной стадии переговоров Шешко и его представители пока не приняли никакого решения, однако активировать пункт в контракте Беньямина о выкупе за 65 миллионов евро (55 млн. фунтов) можно только до конца июня.

В данный момент сам Шешко полностью сосредоточен на выступлении за сборную Словении на Евро-2024. Ожидается, что 21-летний нападающий определится со своим будущим в ближайшие две-три недели — или уже после турнира в Германии.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Челси, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2024 10:00

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  1. felix-the-cat 07.06.2024 10:59 # felix-the-cat
    Ебало типичного дауна значит в членси

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  2. closer 07.06.2024 10:18 # closer
    У челси безлимитное кол-во игроков пох оже

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  3. kapitoxa 07.06.2024 10:15 # kapitoxa
    кто это?

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