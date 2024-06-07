"Челси" видит в Силве своего будущего главного тренера

"Челси" помышляет о возвращении защитника Тиаго Силвы на "Стэмфорд Бридж" в качестве главного тренера.

Отыграв за "Челси" четыре сезона, этим летом Силва покидает лондонский клуб свободным агентом.



И хотя в сентябре Силве исполнится 40 лет, Тиаго не помышляет о завершении игровой карьеры — бразилец уже заключил контракт на два года с "Флуминенсе".



Тем не менее, возраст заставляет Силву задумываться, чем он будет заниматься, когда все-таки повесит бутсы на гвоздь. И Тиаго решил, что попробует себя в качестве тренера.



Как сообщает Evening Standard, боссы "Челси" уверены, что со своим опытом, лидерскими качествами, аналитическим складом ума и тактической хваткой Силва сможет стать тренером топ-уровня.



Силва уже проходит тренерские курсы, и в "Челси" открыты к идее однажды вернуть Тиаго в новой роли.



