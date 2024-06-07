Контракт Соланке предусматривает отступные в 65 млн. фунтов

Контракт нападающего Доминика Соланке с "Борнмутом" предусматривает отступные в 65 миллионов фунтов.

Сезон 2023/24 стал лучшим для 26-летнего Соланке за все время его выступлений в Премьер-Лиге. Доминик не пропустил ни одного матча, забив 19 голов и отдав три результативные передачи.



И хотя этих успехов оказалось недостаточно, чтобы попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024, Соланке обратил на себя внимание ряда серьезных клубов из Премьер-Лиги и Европы, включая "Тоттенхэм".



По информации The Athletic, уход Соланке из "Борнмута" этим летом не может быть исключен, потому что рассчитанный до 2027 года контракт экс-нападающего "Челси" и "Ливерпуля" содержит пункт об отступных в 65 миллионов фунтов.



Нюанс в том, что этот пункт доступен только избранным клубам, а их точный критерий неизвестен. Предположительно, речь идет об участниках еврокубков.



"Борнмут" не хочет продавать своего бомбардира, но если до этого дойдет, "вишенки" должны будут поделиться 20 процентами от прибыли с бывшим клубом Соланке "Ливерпулем", у которого они и купили Доминика за 19 млн. фунтов плюс бонусы в 2019 году.