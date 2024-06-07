"Арсенал", "Ливерпуль" и МЮ контактируют с Невешем

"Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" находятся в контакте с лагерем полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша.

Всего лишь полтора года назад "Бенфика" продала полузащитника Энцо Фернандеса в "Челси" за 107 миллионов фунтов.



В Лиссабоне уверены, что 19-летний Невеш является игроком той же высочайшей категории, поэтому не собираются довольствоваться чем-либо меньше, нежели отступные в 102 млн. фунтов по контракту Жоау.



Как сообщает HITC, в данный момент уход Невеша из "Бенфики" выглядит маловероятным, потому что никто из трех грандов Премьер-Лиги не готов выложить указанную сумму.



Добавим, Невеш провел 55 матчей за "Бенфику" в сезоне 2023/24, своей игрой заслужив место в заявке сборной Португалии на Евро-2024.