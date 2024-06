Светская хроника за пятницу

"Арсенал" хочет вернуть Войцеха Щесны. Ромелу Лукаку готов отправиться в Саудовскую Аравию. "Брайтон" интересуется 31-летним тренером. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" предложил 51 миллион фунтов за защитника "Лилля" Лени Йоро, но все еще рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Реала". (Marca)



Дортмундская "Боруссия" не может позволить себе постоянный трансфер вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо. (Football Insider)



"Манчестер Сити" готов отпустить голкипера Эдерсона в Саудовскую Аравию за 40 млн. фунтов. (Football Insider)



Защитник Йоррел Хато, которым интересовались "Арсенал" и "Юнайтед", останется в "Аяксе". (Ajax Life)



"Арсенал" заинтересован в возвращении голкипера "Ювентуса" Войцеха Щесны. (HITC)



Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс мечтает о возвращении в "Коринтианс". (Daily Mirror)



"Арсенал" открыт к предложениям по вингеру Рису Нелсону. (Football Insider)



Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку открыт к переезду в Саудовскую Аравию. Также 31-летний бельгиец вызывает интерес у "Милана" и "Наполи. (The Telegraph)



"Наполи" будет готов купить Лукаку только в случае расставания с Виктором Осимхеном. (The Times)



Лагерь Рахима Стерлинга отрицает контакт с "Фенербахче". Вингер "Челси" не собирается в Турцию. (Fabrizio Romano)



Дортмундская "Боруссия" хочет сохранить защитника Яна Матсена после шести месяцев аренды, но не готовы выложить запрашиваемые "синими" 35 млн. фунтов. (ESPN)



"Ньюкасл" опережает "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Рому" и "Атлетико" в борьбе за защитника Ллойда Келли, чей контракт с "Борнмутом" истекает в конце июня. (The Chronicle)



Защитник Киран Триппьер может покинуть "Ньюкасл" этим летом. (Football Insider)



"Астон Вилла" заинтересована в полузащитнике "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо. (The Sun)



Другое



Игроки сборной Англии остались шокированы тем, что плеймейкер "Сити" Джек Грилиш не попал в окончательную заявку на Евро-2024. (The Telegraph)



31-летний Фабиан Хюрцелер, возглавляющий "Санкт-Паули", попал в шорт-лист "Брайтона" на вакантную роль главного тренера. (The Telegraph)



"Брайтон" контактирует со своим бывшим наставником Грэмом Поттером. (The Guardian)



Став виновником автомобильной аварии несколько месяцев назад, нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд попался на превышении скорости. (The Sun)



Титульный спонсор "Ливерпуля" банк Standard Chartered был обвинен в том, что обходил санкции и обеспечил террористическим группам финансирование на 100 млрд. долларов. (BBC)