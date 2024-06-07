Галлахер готов остаться в "Челси" на сезон 2024/25

Полузащитник Конор Галлахер готов к тому, чтобы остаться в "Челси" на следующий сезон.

Учитывая сложную ситуацию на "Стэмфорд Бридж" с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и истекающий через год контракт Галлахера, продажа Конора этим летом выглядит почти неминуемой.



Лишь на днях стало известно, что "Астон Вилла" уже начала переговоры с "Челси" о покупке Галлахера, интерес к которому также сохраняет "Тоттенхэм". Ожидается, что оба клуба сделают "синим" свои предложения.



Однако "Челси" готов рассмотреть предложения лишь свыше 50 миллионов фунтов, а сам Галлахер, как утверждает The Guardian, не спешит уходить из родного клуба.



Если Галлахер не будет чувствовать, что для его трансфера созданы правильные условия этим летом, то предпочтет остаться в "Челси" до конца своего контракта. Это позволит 24-летнему англичанину сохранить контроль над своим будущим.



The Guardian добавляет, что внутри "Челси" есть ощущение, будто Галлахер не подходит для стиля нового главного тренера Энцо Марески. У "синих" хватает других полузащитников вроде Мойсеса Кайседо, Энцо Фернандеса, Ромео Лавиа, Лесли Угочуквы, Андрея Сантоса и Кэрни Чуквуэмеки, поэтому не факт, что Конор и дальше будет столь же важной фигурой для команды, как в завершившемся сезоне.