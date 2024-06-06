FA расплатилась за "Уэмбли"

FA полностью рассчиталась по своему долгу за реконструкцию стадиона "Уэмбли".

Обновленный "Уэмбли", вмещающий 90,000 зрителей, был заново открыт в 2007 году, после семи лет работ.



Свежий отчет FA свидетельствует, что в этом году Ассоциация окончательно выплатила кредит за главный национальный стадион в размере 757 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.



Изначально FA планировала полностью рассчитаться к концу 2024 года, но благодаря "осторожному планированию" в пандемию коронавируса и созданию дополнительного денежного резерва в 50 млн. фунтов смогла сделать это досрочно.



Еще в 2015 году FA провела рефинансирование своего долга по более выгодной ставке, а в 2018 отказалась продать "Уэмбли" владельцу "Фулхэма" Шахиду Хану за 1 млрд. фунтов.