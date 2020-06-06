Саутгейт огласил окончательную заявку Англии на Евро-2024

За сутки до дедлайна главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил окончательную заявку своей команды на Евро-2024.

Относительно расширенной заявки из 33 игроков Саутгейт оставил за бортом голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда, защитников Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед", Джаррада Брантуэйта из "Эвертона" и Джарелла Куансу из "Ливерпуля", полузащитников Джеймса Мэддисона из "Тоттенхэма", Кертиса Джонса из "Ливерпуля" и Джека Грилиша из "Манчестер Сити".



Таким образом, травмированный в данный момент Люк Шоу, Адам Уортон, Эберечи Эзе и Айвен Тоуни остались в списке.



Добавим, в пятницу англичане проведут товарищеский матч против Исландии на "Уэмбли". А на Евро-2024 подопечные Саутгейта стартуют поединком против Сербии 14 июня.



Окончательная заявка сборной Англии Евро-2024



Голкиперы: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").



Защитники: Льюис Данк ("Брайтон"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл").



Полузащитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Конор Галлахер ("Челси"), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Арсенал"), Адам Уортон ("Кристал Пэлас").



Нападающие: Джуд Беллингем ("Реал"), Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Харри Кейн ("Бавария"), Коул Палмер ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Айвен Тоуни ("Брентфорд"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").