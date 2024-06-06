Ассистент Постекоглу возглавил "Бирмингем"

Крис Дэвис, правая рука Анге Постекоглу в "Тоттенхэме", был назначен на должность главного тренера "Бирмингема".

Сезон 2023/24 сложился тяжелейшим образом для "Бирмингема", который начинал кампанию при Джоне Юстасе, затем обратился к Уэйну Руни, затем назначил временщика Тони Мобрея, чье место в концовке занял Гари Роуэтт.



В итоге "Бирмингем", открыто декларировавший задачу по выходу в Премьер-Лигу, вылетел из Чемпионшипа в Лигу Один.



Исправлять эту ситуацию взялся 39-летний Крис Дэвис, который в минувшем сезоне был ближайшим помощником Постекоглу.



Ранее Дэвис также поработал в "Суонси", "Ливерпуле", "Селтике" и "Лестере". В декабре Крис отказался возглавить "Суонси".