Клубы Премьер-Лиги проведут испытания двух систем, ограничивающих траты

Клубы Премьер-Лиги согласились с сезона 2024/25 провести испытания двух систем, которые станет альтернативой правилам финансового фейр-плей.

Действующие правила ФФП, включая ограничение лимита убытков в 105 миллионов фунтов за трехлетний период, останутся в силе.



Вместе с тем Премьер-Лига вводит новую систему (Squad Cost Rules), где клубам будет разрешено тратить на трансферы не более 85% от того, что они зарабатывают.



Суть второй новой системы (Top to Bottom Anchoring Rules) в том, что ограничения по тратам зависят от клуба с наименьшими в Премьер-Лиге призовыми. По задумке, это должно защитить конкурентный баланс лиги.



Поскольку речь идет об испытаниях, наказания за нарушения этих двух систем не предусмотрены, сообщает BBC.