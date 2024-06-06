Клубы Премьер-Лиги проведут испытания двух систем, ограничивающих траты

Мяч Премьер-Лиги Клубы Премьер-Лиги согласились с сезона 2024/25 провести испытания двух систем, которые станет альтернативой правилам финансового фейр-плей.

Действующие правила ФФП, включая ограничение лимита убытков в 105 миллионов фунтов за трехлетний период, останутся в силе.

Вместе с тем Премьер-Лига вводит новую систему (Squad Cost Rules), где клубам будет разрешено тратить на трансферы не более 85% от того, что они зарабатывают.

Суть второй новой системы (Top to Bottom Anchoring Rules) в том, что ограничения по тратам зависят от клуба с наименьшими в Премьер-Лиге призовыми. По задумке, это должно защитить конкурентный баланс лиги.

Поскольку речь идет об испытаниях, наказания за нарушения этих двух систем не предусмотрены, сообщает BBC.


Метки Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 371

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danilych89 06.06.2024 20:27 # danilych89
    последняя фраза прям добила)). как они собрались испытывать систему, если тот, кто захочет, не будет ее соблюдать?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: