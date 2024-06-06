Клубы Премьер-Лиги проведут испытания двух систем, ограничивающих траты
Клубы Премьер-Лиги согласились с сезона 2024/25 провести испытания двух систем, которые станет альтернативой правилам финансового фейр-плей.
Действующие правила ФФП, включая ограничение лимита убытков в 105 миллионов фунтов за трехлетний период, останутся в силе.
Вместе с тем Премьер-Лига вводит новую систему (Squad Cost Rules), где клубам будет разрешено тратить на трансферы не более 85% от того, что они зарабатывают.
Суть второй новой системы (Top to Bottom Anchoring Rules) в том, что ограничения по тратам зависят от клуба с наименьшими в Премьер-Лиге призовыми. По задумке, это должно защитить конкурентный баланс лиги.
Поскольку речь идет об испытаниях, наказания за нарушения этих двух систем не предусмотрены, сообщает BBC.
06.06.2024 20:00
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последняя фраза прям добила)). как они собрались испытывать систему, если тот, кто захочет, не будет ее соблюдать?
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